الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق متهمين بقتل جزار فى حفل زفاف بالقليوبية للمفتى

حبس متهم
حبس متهم

أحالت محكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق متهمين بقتل مواطن خلال وجوده بحفل زفاف ودفاعه عن صديقه بقرية المنشأة الصغرى للمفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي إعدامهما، وحددت جلسة 3 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 وصدر القرار برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين "ط . ع"، و "م . م "، و"م . م م"، قتلوا المجني عليه "م . ي"،  جزار، بأن توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده به، وما إن وصلوا للمكان وظفروا بالمجني عليه، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته، صوب المجني عليه فأحدث إصابته بالرأس، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول.

الدائرة الخامسة المتهمين مركز شرطة كفر شكر محافظة القليوبية المستشار محمود محمد محمود البريري

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