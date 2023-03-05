رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي «الابتكارات العلمية والصناعة»

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي "الابتكارات العلمية والصناعة" ، والذي نظمته كلية العلوم تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ، وبرعاية مجموعة "تيتان" للإسمنت بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني ووحدة ربط البحوث بالصناعة.

بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، وتونى عثمان مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان، والدكتور خيرالله أنور مستور الأستاذ بالجامعة الوطنية الماليزية، والدكتور ايريني سامي فهيم الأستاذ بجامعة النيل البحثية والدكتورة هناء جمعة خليل المدير الفني لبرنامج مكافحه التلوث الصناعي بوزارة البيئة، ونخبة من الأكاديميين ورجال الصناعة وعدد من كبرى المصانع الوطنية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز الدور المجتمعي تجاه البيئة المحيطة وربط التعليم بالصناعة وتشجيع الطلاب على الابتكار، مؤكدا حرص الجامعة على أن يكون للطالب والباحث دور حقيقي في تنمية الوطن، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطة التنمية المستدامة 2030، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من المهارات والمعارف والخبرات الأكثر ارتباطاً بالابتكار والتي تمكنهم من مواجهة متطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يستهدف تعريف الشركات والمصانع بالمشروعات الابتكارية للطلاب والعمل على تبنى تلك الشركات مشروعات الطلاب وذلك في إطار جهود الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة، لافتا إلى أن الجامعة مستعدة لبناء شراكات مع الشركات والمصانع تستهدف توظيف أكبر قدر من الخريجين بتلك الشركات بعد إتمام عمليات التأهيل والتدريب، لاسيما وأن الجامعة بها العديد من البرامج الفريدة من نوعها والتي أنشئت بهدف تلبية احتياجات سوق العمل داخل محافظة بنى سويف.

وأعرب رئيس الجامعة، عن أمله بأن يخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة، والإجراءات التطبيقية يتم من خلال فتح المجال لبرامج بينية جديدة تلبى متطلبات الصناعة المحلية خاصة وأن المحافظة تمتلك سبعة مناطق صناعية متميزة.

وأضاف توني عثمان أن مجموعة تيتان حريصة على تقديم كافة الخدمات للطلاب لاكتساب الكثير من المهارات والخبرات الفنية والعملية والتي سوف تساعدهم بصورة كبيرة بعد التخرج على الالتحاق بنجاح في وظائف المكاتب الاستشارية والجهات الصناعية نظرا للخبرات والمهارات المكتسبة من البرنامج، لافتًا إلى إبرام بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف يأتي في إطار توجيهات المهندس خالد بدوي رئيس مجلس إدارة المجموعة وتوجيهاته بالتواصل الدائم والمستمر مع الجامعات المصرية.

تجدر الإشارة إلى قيام الدكتور منصور حسن بتفقد عدد من المشروعات الابتكارية للطلاب على مستوى كافة الكليات والتي تخص مجال الصناعة والبيئة، كما قام الدكتور حمادة محمد بإهداء درع كلية العلوم لرئيس الجامعة تقديرا لمجهوداته ودعمه المستمر للطلاب والباحثين والموهوبين.