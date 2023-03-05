خبراء: تعاون مصر والأردن والعراق سيمثل نقلة اقتصادية مهمة فى الشرق الأوسط

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن التعاون المثمر بين كل من مصر والأردن والعراق يعد من أهم المشروعات المهمة التي ستعمل عليها كل دولة.

وأضاف الأمين العام للمستثمرين العرب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التعاون المثمر سينتج عنه أهمية كبرى، حيث من المقرر التعاون في مجالات الطاقة والتشييد.

وأوضح أن من أبرز الملفات التي ستشهد تعاونا بين كل دولة هو ملف الطاقة.

فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق ومستشار الهيئة العربية للتصنيع، إن التعاون المثمر بين كل دولة، سواء في مصر أو الأردن أو العراق، سيكون تعاونا اقتصاديا مهما للغاية.

وأضاف المناسترلي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك ملفات عديدة سيتم التعاون فيها، سواء الطاقة أو الصناعة أو التشييد.

وأوضح أن مصر تعمل على التعاون المثمر بين عدد كبير من الدول، موضحا أن التحالفات الاقتصادية هي الحل الوحيد من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال الدكتور حامد جميل، الاستشاري الاقتصادي عضو شعبة الفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، إن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق سيشمل العديد من الملفات الاقتصادية، أبرزها التعاون في مشروعات الطاقة من الغاز الطبيعي والبترول والكهرباء.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التعاون المصري الأردني العراقي سيمثل نقلة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالتحرك المصري السريع نحو تنمية المشروعات الاستراتيجية عبر التعاون المثمر بين مصر والأردن والعراق.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المشروعات المهمة التي ستعمل عليها كل من مصر والأردن والعراق تمثل أهمية كبرى ستسهم في تنمية الناتج القومي لكل دولة.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر زيارة رسمية.

ويضم الوفد الوزاري المرافق لرئيس وزراء العراق كلا من الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق عقب وصوله مطار القاهرة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي والسوداني جلسة مباحثات؛ لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك موضوعات التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق.