ناقد رياضي: الأهلي يستعد لمباراة صعبة في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

قال الناقد الرياضي عمر عماد، إن الأهلي قد حقق انتصارا مهما ومستحق أمام القطن الكاميروني مما سيرفع من روحه المعنوية خلال لقائه مع صن داونز، لافتًا إلى أن مباراة الأهلي وصن داونز ستكون مباراة صعبة جداً، ولا يوجد خيار أمام الأهلي في تلك المباراة سوى الفوز.

وأضاف عماد، خلال لقائه عبر قناة TeN، اليوم الأحد، أن تصريح كولر بأن الأهلي سيقوم بالاعتماد على عدد من الوجوه الجديدة في مبارياته القادمة هو تصريح مبشر ويبعث على التفاؤل، خاصة أن أداء الأهلي في الفترة الاخيرة هو أداء غير مرضي لجماهير المارد الأحمر.

الزمالك يعاني من الكثير من المشاكل

وأكد الناقد الرياضي، أن الزمالك يعاني من الكثير من المشاكل التي تتلخص أغلبها في قرارات المدير الفني الغريبة التي يصر عليها على الرغم من ثبات فشلها، منوهًا بأن مباراة الزمالك أمام الترجي لن تكون سهلة، ولا يتوقع أن يفوز الزمالك في تلك المباراة.