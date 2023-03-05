خبير جيولوجي يوضح أسباب زيادة الزلازل في الفترة الأخيرة

شعر بعض المصريين بالقلق بعد الزلازل والكوراث التي ضربت العالم وبالأخص تركيا، وخصوصاً بعد انتشار شائعات تقول بإن مصر من الدول المعرضة لحدوث زلازل كبيرة، لذلك طمأن الجيولوجي رجب فوزي محمد على رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالمقاولين العرب، استشاري السلامة والصحة المهنية المصريين، وقال إنه لا داعي للقلق فمصر بها حماية طبيعية من الزلازل بسبب تصدع حدث في القشرة الأرضية منذ آلاف السنين جعل مصر بعيدة بمسافة كبيرة عن الحزام الزلزالي الذي تتأثر به عدد من الدول الآن.



وأضاف في تصريحات لـ “الدستور”، أن السبب الرئيسي وراء كثرة الزلازل تلك الأيام هو تغيير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة التي سرعت من معدل ذوبان الجليد في القطبين، وهو ما أدى إلى زيادة منسوب المياه في المحيطات وتبعه حدوث تغييرات في القشرة الأرضية وحدوث هزات أرضية، أثرت تلك الهزات بشكل كبير على دول شرق آسيا التي اعتاد سكانها على استقبال زلزال على الأقل يومياً، لكن تلك الدول تأقلمت مع الزلازل وبنوا بيوتهم بطريقة تتناسب مع الزلازل، أما تركيا وسوريا فهي من الدول التي لم تكون معتادة على استقبال الزلازل ولم يتبعوا إجراءات السلامة لذلك وقعت الكارثة.



وأوضح أن الزلازل 3 أنواع منها التكتونية التي يحدث فيها هزات كبيرة التي تظهر فيها سطح الأرض الظاهر صلبا ومستقرا، إلا أن باطنه ليس كذلك والنوع الثانى الزلازل البركانية والنوع الثالث هو الزلازل البشرية والتى يتسبب فيها الإنسان، منها بناء السدود.



