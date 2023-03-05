الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الإصلاح والنهضة» يعقد صالونا سياسيا بعنوان «التنمية السياسية وأثرها على الوضع الاقتصادي»

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

يعقد حزب الإصلاح والنهضة، اليوم الأحد، صالونًا سياسيًا بعنوان "التنمية السياسية وأثرها على الوضع الاقتصادي والتماسك المجتمعي".

تتناول الجلسة عدة محاور منها المفهوم الشامل للتنمية السياسية، وتحديات التنمية السياسية في مصر، كما ستناقش خارطة طريق نحو تنمية سياسية مستدامة.

يعقد الصالون بحضور كل من النائب، عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الوطني، والدكتور علي عبدالمطلب، مدير الأكاديمية السياسية وعضو المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة، ويدير الحوار الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة

يذكر أن هذا الصالون هو الجلسة النقاشية الثانية عشر ضمن سلسلة صالونات سياسية عقدها حزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطني.

حزب الإصلاح والنهضة التنمية السياسية الوضع الاقتصادى التماسك المجتمعي الحوار الوطنى

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