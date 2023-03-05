المؤبد لمتهم بحيازة كمية من الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

البداية عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم عاطل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بدائرة مركز أبو حماد، بإحرازه جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه في مركز أبو حماد.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة فيما عثر بحوزته على 12 أسطوانة من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.