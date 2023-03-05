الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لخطة الرصف وأعمال الصيانة الجاري تنفيذها بالطرق بمختلف مدن وأحياء ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة موجهًا بالمتابعة المستمرة لكل الأعمال وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة.

وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خطة المحافظة لنهو مشروعات رصف الطرق وصيانتها والتي يجري تنفيذها عن طريق مديرية الطرق ومشروع وحدة الصرف بالمحافظة وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة.

وأكد ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ الى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفائتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه بضرورة التنسيق بين مسئولي مديرية الطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة مصدرًا تعليماته لمديرة مديرية الطرق بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية والدقة في التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.

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اعمال الصيانة الخدمات المقدمة للمواطنين الطرق والكباري اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقيق التنمية المستدامة تحسين شبكة الطرق بقري ومراكز المحافظة تذليل كافة العقبات توفير حياة كريمة للمواطنين

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وائل لطفي

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