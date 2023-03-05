وزير الرياضة يطلق شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الهوائية من مضمار الدراجات، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك في مستهل زيارته لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب، النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، محمد حسن، مصطفي مجدي، مصطفي عز العرب معاوني الوزير، أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في مختلف المحافظات؛ بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، والتشجيع على ممارسة الرياضة، لا سيما رياضة الدراجات، بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، مُشيدًا بحرص شباب وفتيات المحافظات بالمشاركة في هذه الماراثونات.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الوادي الجديد وضع حجر أساس نادي الهجن الجديد بجوار الجامعة، وتفقد مضمار الهجن الجديد، وتفقد المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة (شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب) داخل ديوان عام المحافظة، وتُختتم الزيارة بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة، وكذا تفقد عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية ومباراة لكرة القدم بالصالة المغطاة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث