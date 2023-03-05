الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يطلق شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الهوائية من مضمار الدراجات، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك في مستهل زيارته لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب، النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، محمد حسن، مصطفي مجدي، مصطفي عز العرب معاوني الوزير، أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في مختلف المحافظات؛ بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، والتشجيع على ممارسة الرياضة، لا سيما رياضة الدراجات، بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، مُشيدًا بحرص شباب وفتيات المحافظات بالمشاركة في هذه الماراثونات.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الوادي الجديد وضع حجر أساس نادي الهجن الجديد بجوار الجامعة، وتفقد مضمار الهجن الجديد، وتفقد المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة (شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب) داخل ديوان عام المحافظة، وتُختتم الزيارة بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة، وكذا تفقد عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية ومباراة لكرة القدم بالصالة المغطاة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استراتيجي افتتاح عدد من المشروعات الشبابية التشجيع على ممارسة الرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ضبط مسجل خطر يدير ورشة سلاح فى كرداسة

ننشر نص التحقيقات في محاولة شيف قتل طليقته بـ 10 طعنات في بورسعيد

الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

الحاجة زبيدة تعلق على إشادة أنجلينا جولى: «ربنا يباركلها ويهديلها حالها»

كبار قادة الجيش الروسى يطلعون «شويغو» على الوضع فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسي تلتقي سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية