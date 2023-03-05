أجانب أحبوا مصر [3]

تيوفيل جوتيه

شاعر وروائي فرنسي وكاتب مسرحي رومانسي. وصحفي وناقد أدبي. كان صديقا لـلرحالة والشاعر الفرنسي جيرار دي نرفال " والشاعر الفرنسي المعروف بودلير له مقولة مشهورة: على الشاعر أن يرى الأشياء الإنسانية، وأن يفكر فيها من خلال نظرته الخاصة دون أية مصلحة اجتماعية أو مذهبية. كما أنه واحد من الأدباء والفنانين الذين انطبعت مصر في أعمالهم القصصية والروائية والشعرية.

في عام 1845، سافر جوتيه كمستشرق متبعا خطى الرسامين الذين أثاروا اعجابه. ولم يكمل كتابه "رحلة طريفة إلى الجزائر: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، منطقة القبائل" (1845) الذي لم يُنشر حتى عام 1973.

لم يكن شمال افريقيا ذاك المشرق الذي كان "جوتيه" يحلم باكتشافه والذي رأى صديقه "جيرار دو نرفال" يرحل لاستطلاعه سنة 1843. لقد أوصاه، بأن يبعث له ببعض من الشراب المحلي ليغذي به مخيلته. وهو الأمر الذي طلبه سابقا من صديقه أوجين دو نوللي" سنة 1836. وكان جوتيه الذي يكسب رزقه من مهنته كصحفي وكاتب مقالات منذ وقت طويل، يتصور المشرق من خلال روايات رفقائه الأغنياء. وأعطى وصفاً مثيراً للإعجاب عن القسطنطينية في ديسمبر عام 1846 في مقدمة مجموعة رسوم صديقه كاميل روجيه: تركيا، أخلاق وأعراف المشرقيين في القرن التاسع عشر. واكتشف "جوتيه" أخيرا مدينة أحلامه سنة 1852عندما كان مبعوثاً لجريدة "الصحافة" التي يديرها "إيميل دو جيراردان" وهو من قام بتمويل سفره وسفر رفيقته المطربة "إرنستا غريزي" التي تعمل في عدد من المسارح: وصدرت روايته القسطنطينية سنة 1853 وهي نتاج شهرين من التجوال. ووُصفت عاصمة الإمبراطورية العثمانية في هذا الكتاب بكل أشكالها وبكل زواياها بقلم إبداعي يحمل نظرة رسام لكي تظهر الرواية كوصف حيوي وطريف للقسطنطينية بالمعنى الأول ويقارنها "جوتيه" ساخرا بقبح الحضارة الغربية والتي يجدها "نوعًا ما هزلية، بالرغم من التقدم والتطور الذي شهده عصر فلاسفة التنوير".

وانتظر "جوتيه" سنة 1869 والاحتفاليات التي أقيمت بمناسبة فتح قناة السويس لاكتشاف مصر بدعوة من الخديوي في الحشد المرافق للإمبراطورة أوجيني. وكلف جوتيه سرد سفره هذا، والتي أعطى تفاصيلها في مراسلاته، للصحيفة الرسمية سنة 1870. وجمعت هذه الأحداث في ديوان تحت عنوان الشرق. نُشِر بعد وفاته سنة 1877، والذي يحتوي على عدد كبير من المقالات والتمهيدات. ولكن سخرية القدر، والتي جاءت في صيغة فعل لا إرادي، حولت سفر جوتيه إلى رحلة ثابتة حيث أنه كسر ذراعه أثناء اجتيازه البحر، وذلك ما جعله يراقب القاهرة من شرفة فندقه مع لويز كوليه، وهي أديبة وزوجة الكاتب والمفكر جوستاف فلوبير. والتي كانت مدعوة أيضاً للاحتفالات نقلت هذه الحادثة في كتاب "البلدان المشرقة: رحلة إلى الشرق" سنة 1879

وشاء القدر أن ينقل إلى أرض الفراعنة الشرق على أريكة، وخلال زيارته لصعيد مصر كتب رواية المومياء وبعد أن أخبر صديقه الشاعر جيرار دي نرفال قائل: أنا تركي، لست من القسطنطينية ولكن من مصر. يبدو لي أنني عشت بالشرق؛ ولما كنت أتنكر ببعض القفطان وبعض الطربوش أثناء المهرجان، بدا لي أنني أستعيد ملابسي الحقيقية. كنت دائما أستغرب من عدم سماعي اللغة العربية بطلاقة، لابد أنني نسيتها. وكان كل ما يذكرني بالموريين في اسبانيا يثير اهتمامي بشدة وكأنني كنت ابن الإسلام وأدافع عنهم.

وخلال لوحة مرسومة له لوحة أثناء استخراجه مومياوات قبطية من مدافن الأقباط، في ملوي جنوب المنيا في مطلع القرن العشرين نُشرت الصورة في جريدة بيتيت.

في عام 1885 مول رجل الصناعة الفرنسي المثقف "إيميل جيميه" بعثات تنقيب عن الآثار في صعيد مصر، نفذها جوتيه، وقد استمرت هذه البعثات حتى عام 1911.

نقب جوتيه في اطلال مقابر الأقباط القديمة بجوار ملوي في المنيا، واستخرج منها آلاف القطع من الملابس وادوات الحياة اليومية، حيث كان الاقباط يدفنون موتاهم في ملابس جديدة، ويقومون بلف طبقات من الستائر والشيلان والمفارش ويثبتونها بالأربطة حول المتوفى بحيث يشبه شكل الجثة في النهاية مومياوات العصور الفرعونية، لكن من دون تحنيط حقيقي، كذلك كانوا يضعون بعض مقتنيات المتوفى البسيطة معه مثل الأمشاط، الاكواب، الأواني والحلى. وقد ساعد جفاف الصعيد على حفظ هذه الملابس المدفونة مع اصحابها لقرون، وخرجت من الأرض الكثير من القطع جيدة الحفظ.

قام جوتيه بعرض نتاج حفرياته التي قام بها في موسم شتاء 1898- 1899في معرض باريس الدولي عام 1900. من خلال جناح عرض فيه مائة قطعة من المنسوجات القبطية في قصر دو للأزياء.

وقد أحدث نشرها دوياً بين اوساط الفنانين والمثقفين الفرنسيين، فقد انبهروا بجمال الملابس القبطية التونيك القبطي ودقة نسيجها ورقة زخارفها وموديلاتها. حتى تم اعادة إنتاج بعضها على يد مصممي ذلك العصر وصارت موضة رائجة بين سيدات الطبقة الراقية في أوروبا وامريكا خاصة انها بدأت من باريس صانعة الموضة.

كما قامت النجمة الفرنسية "سارة برنارد" بتفصيل فستان وشال على الطراز القبطي ظهرت بهم في مسرحية ثيدورا عام 1902. وفي عام 1911 رسمت الفنانة البريطانية هلين كليمانتين دوف لوحة تصور فيها نفسها وهي مرتدية ثوباً قبطياً، ويرجح أن ثوبها من أعمال المصمم الإيطالي الكبير"ماريانو فورتونى" (1871-1949) والذي كان مهتماً باستلهام الموضة من أزياء العصور القديمة ووقع في غرام الأزياء القبطية بمجرد رؤيتها، كذلك ادخل الزخارف القبطية في تصميماته الحريرية بشكل مبهر.