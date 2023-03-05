الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الحشيش بالشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بتهمة بحيازة مخدر الحشيش بقصد الترويج.

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

أحداث القضية عندما أحال المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق، المتهم "ر . ح"  للمحاكمة الجنائية، لقيامه فى يوم 19 ديسمبر الماضى، بترويج مواد مخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

 وكشف  أمر الإحالة عن ورود معلومات سرية لمباحث قسم أول الزقازيق، بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من استهدافه وضبط بحوزته على جوهر الحشيش المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول و بمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة بيع المواد المخدرة، والهاتف للتواصل مع عملائه.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد المستشار محمد عبدالكريم مباحث قسم أول الزقازيق

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