الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تصادر الملايين المضبوطة مع عصابة «هوج بول»

عصابة «هوج بول
عصابة «هوج بول

تحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على الأموال المضبوطة برفقة عصابة المنصة الرقمية «هوج بول» للنصب على المواطنين.

كان تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى 19 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم 29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"، واتخاذهم من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 95 هاتف محمول ، 3367 خط هاتف محمول، 9 أجهزة مودم رسائل جماعية، 7جهاز حاسب إلى، 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها ، 3 سيارات، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت حوالى 600 ألف جنيه، 41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية بلغ عددها 88 محفظة.

والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى بلغ عددها 9965 محفظة تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

وزارة الداخلية عصابة المنصة الرقمية نصب علي المواطنين هوج بول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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