الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يثمن اهتمام الرئيس السيسي بحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار رؤية 2030

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

ثمن المستشار عمر مروان وزير العدل، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية الملكية الفكرية في إطار توجه الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزارة العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بالقاهرة.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، على أن تعاون وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تعددت مظاهره حيث تم منح الدورات التدريبية للقضاة من مختلف الهيئات والجهات القضائية في المسائل التي تتعلق بالملكية الفكرية وحمايتها وبلغ عددهم 300 قاض، كما تم نشر الأحكام القضائية على موقع المنظمة لتكون مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"،  ضمن 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان، وذلك في إطار سعى الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار وزير العدل، إلى مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية بعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من عدة دول يستهدفون من مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي الأول الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في مواجهة حماية الملكية في ضوء التسارع التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التجاوز عن هذه الحقوق، أملا في الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية توافق التلاحق لمحاولة التعديات عليها، وكذلك الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.

وشهد المؤتمر اليوم حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا.

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