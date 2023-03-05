اجتماع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

نظم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي اجتماعا لعدد من العاملين بقطاعات المصنع المختلفة برئاسة المهندس رفيق رزق رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات المصنع، تم خلاله استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يشارك المصنع في تنفيذها.

جاء اللقاء في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بضرورة التواصل الجيد مع العاملين وإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم هذه الشركات بتنفيذها وإشراكهم في صنع القرار وحل المشكلات التى تواجه العمليات الإنتاجية.

وأكد رزق خلال اللقاء، أهمية الاستمرار في دعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية من خلال التعاون والتكامل مع كافة الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الاعتماد على الطاقات البشرية والإمكانات التكنولوجية الهائلة التي يمتلكها المصنع، مشددا على ضرورة متابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.