الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجتماع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

نظم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي اجتماعا لعدد من العاملين بقطاعات المصنع المختلفة برئاسة المهندس رفيق رزق رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات المصنع، تم خلاله استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يشارك المصنع في تنفيذها.

جاء اللقاء في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بضرورة التواصل الجيد مع العاملين وإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم هذه الشركات بتنفيذها وإشراكهم في صنع القرار وحل المشكلات التى تواجه العمليات الإنتاجية.

وأكد رزق خلال اللقاء، أهمية الاستمرار في دعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية من خلال التعاون والتكامل مع كافة الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الاعتماد على الطاقات البشرية والإمكانات التكنولوجية الهائلة التي يمتلكها المصنع، مشددا على ضرورة متابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.

الانتاج الحربى إصلاح المدرعات الدولة للإنتاج الحربي التكنولوجي الطاقات البشرية الدولة التنموية الشركات التابعة

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