الدفع بأتوبيسات نقل داخلي للقضاء على تكدس الركاب بكفر شكر في القليوبية

دفعت الأجهزة المحلية والتنفيذية بمحافظة القليوبية أتوبيسات مرفق النقل الداخلي للقضاء على تكدس الركاب بموقف السيارات بمركز ومدينة كفر شكر وتوصيل الطلاب والموظفين والمواطنين إلى أعمالهم لعدم تعطيل مصالحهم في فترة الصباح.

من جانبه، أكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه تم السيطرة علي حركة الركاب داخل الموقف من خلال دفع المحافظة بعددا من أتوبيسات مرفق النقل الداخلي التابع للمحافظة للمساهمة في القضاء على زحام وتكدس الطلاب والموظفين والمواطنين داخل موقف السيارات

واضاف عبدالمنعم في تصريحات صحفية أنه يوجد تعليمات مشددة بضبط حركة موقف السيارات وانتظام العمل به والرقابة المشددة على تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بعد تحريك سعر الوقود والعمل على راحة وخدمة المواطنين داخل الموقف وسهولة وصولهم إلى أعمالهم مشيرا أن موقف سيارات المدينة والقرى التابعة لايوجد بها أي اضرابات عن تحميل الركاب موضحا أن حركة الركاب منتظمة وتم توجيه الدعم اللازم داخل موقف السيارات للقضاء على أي تكدسات لراحة وخدمة الركاب من كافة مناطق المركز والمدينة

ومن جانبه أكد محمد عبدالحليم مدير عام إدارة المواقف والسرفيس بمحافظة القليوبية أنه تم الدفع بعدد من أتوبيسات مرفق النقل الدخل إلى موقف سيارات كفر شكر للمساهمة في نقل الركاب إلى خطوط بنها وكفر شكر والسلام لعدم تأخرهم وتعطلهم عن مصالحهم، مشيرا أنه سيتم الدعم بسيارات نقل داخلي الى مدينة كفر شكر لحين الانتهاء من إجراءات توفير شركة نقل جماعي لنقل الركاب إلى أعمالهم ومصالحهم والقضاء على تكدسات وزحام داخل موقف السيارات

وفي السياق، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه يوجد لجان متخصصة من إدارة المواقف والمحافظة والمرور تجوب مواقف السيارات للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب المقررة والقضاء على أي تكدسات من أجل التسهيل على المواطنين وراحتهم وعدم تأخرهم عم أعمالهم.