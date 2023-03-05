الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول في مجال حقوق الملكية الفكرية

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول في مجال حقوق الملكية الفكرية

انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو فى الفترة من 5 إلى 7 مارس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتُعقد الجلسة النقاشية الأولى بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي، وسليفي فوربان، نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتناقش الجلسة دور المبادرات المالية في دعم الإبداع وتعزيز الاستثمارات، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، الاعتراف بالأضرار التي تتسبب فيها السلع المقلدة، ورؤية مصر بشأن دعم الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار والاستثمار.

كما حضر المؤتمر رئيس المحكمة الدستورية العليا،  المستشار بولس فهمي، ورؤساء الهيئات القضائية.

 فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول في مجال حقوق الملكية الفكرية
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علي المصيلحي الدكتور السيد القصير المحكمة الدستورية العليا المنظمة العالمية للملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية وزير العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

مد فترة التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

نهبوا آلاف المصريين.. قصة سقوط «هوج بول»

ميناء الإسكندرية يستقبل 182 ألف طن سلع

بسبب أولوية المرور.. إصابة 2 فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [3]

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سورية فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية