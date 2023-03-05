انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول في مجال حقوق الملكية الفكرية

انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو فى الفترة من 5 إلى 7 مارس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتُعقد الجلسة النقاشية الأولى بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي، وسليفي فوربان، نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتناقش الجلسة دور المبادرات المالية في دعم الإبداع وتعزيز الاستثمارات، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، الاعتراف بالأضرار التي تتسبب فيها السلع المقلدة، ورؤية مصر بشأن دعم الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار والاستثمار.

كما حضر المؤتمر رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار بولس فهمي، ورؤساء الهيئات القضائية.