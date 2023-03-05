حريق بـ«حوش» يتسبب في إصابة عامل بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة على حريق نشب بحوش بناحية قرية آبار الوقف دائرة مركز أخميم وتمت محاصرة الحريق وإخماده ونتج عن الحريق إصابة مالك الحوش بحروق بسيطة باليدين والرقبة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بأحد الأحواش دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج ووجود مصاب وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث المركز عقب إنتقال مأمور مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بحوش بناحية آبار الوقف دائرة مركز أخميم حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، أسفر الحريق عن إصابة مالك الحوش "حروق بسيطة باليدين والرقبة" وتم نقله للمستشفى المركزى.