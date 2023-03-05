تزوجت من السيد بدير.. 8 معلومات عن شريفة فاضل (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد معلومات عن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، التي توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.

وكتب ابن شقيقها طارق ندا، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة".

معلومات عن الفنانة الراحلة شريفة فاضل:

ولدت في مدينة القاهرة وهي حفيدة المقرئ أحمد ندا.

تدربت على أيدي أساطير الإنشاد الديني والموسيقى.

التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

اشتهرت بأغنية "أمانة يا بكرة" في الخمسينيات.

تزوجت من المخرج السيد بدير.

في السبعينيات، توفي ابنها سيد السيد بدير في الحرب.

غنت أغنية "أم البطل" أثناء حرب أكتوبر وحققت نجاحًا كبيرًا.

أبرز أعمالها أغنية "تم البدر بدري" بمناسبة شهر رمضان المبارك.