تراجع أسعار غالبية العملات الرقمية المشفرة

تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، خلال تداولات السبت 4 مارس، بسبب تفاقم مشكلات البنك الأمريكي سيلفرجيت كابيتال كورب، مع العديد من شركات العملات المشفرة خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاع بنسبة 0.36%، ليصل 22.407.0 ألف دولار، كما تراجع عملة "إيثريوم" بنسبة 0.18% دولار مسجلة 1.569.70 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.03% لتسجل 0.3397 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 91. 0% لتسجل 330. 21 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 0.89%، لتصل إلى مستويات 0.075561 دولار، وتراجعت "شيبا" بنسبة 0.80% إلى مستويات 0.01120 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.68% إلى مستويات قرب 16.39 دولار.

وتراجعت عملة "تيرا" بنسبة 68. 1% إلى مستويات 0.001477 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 98. 0% إلى مستويات 2625 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 1.98% إلى مستويات 0.37481 دولار.

تراجع سوق الكريبتو

وتراجع سوق الكريبتو مرتبط أيضاً باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي لمواصلة سياسته التشددية في رفع أسعار الفائدة لأكثر من 5% خلال اجتماع 21 و22 مارس الجاري، الأمر الذي يحد من مخاطرة المستثمرين ويزيد جاذبية السندات الأمريكية.

وسجلت سيلفرغيت كابيتال كورب عبارة عن شبكة أمريكية لتداول مدفوعات العملات المشفرة بعملة الدولار، لكن مؤخراً نشرت الشركة بياناً أفاد بصعوبة قدرتها على الاستمرار في تحويل الأموال بالدولار خلال الفترة المقبلة، وسط صعوبة في توفير السيولة المالية اللازمة.

وظهرت أزمات سيلفرغيت المالية في أعقاب انهيار بورصة إف تي إكس (FTX) لتداول العملات المشفرة في نوفمبر 2022، والتي أحدث ضرر بالغ الأثر على سوق الكريبتو عامة وعملة بيتكوين المشفرة خاصة، وعانت سيلفرغيت من هروب الودائع المالية لديها في أعقاب زلزال "إف تي إكس".