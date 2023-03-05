الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، سير العمل بمستشفى مطروح العام وذلك بحضور الدكتور أحمد السوهاجي نقيب الأطباء والدكتور مصطفى الحوت نائب مدير المستشفى.  

والتقى وكيل وزارة الصحة بمطروح، المرضى للتعرف على مدى رضاهم عن جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى لكونه المستشفى الأم للمحافظة من خلال المرور على الأقسام المختلفة وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة وتذليل أي عقبات تعوق تقديم أفضل خدمة طبية للمريض.

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
المتابعة المستمرة جودة الخدمة الطبية صحة مطروح مستشفى مطروح العام نقيب الأطباء

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