وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، سير العمل بمستشفى مطروح العام وذلك بحضور الدكتور أحمد السوهاجي نقيب الأطباء والدكتور مصطفى الحوت نائب مدير المستشفى.

والتقى وكيل وزارة الصحة بمطروح، المرضى للتعرف على مدى رضاهم عن جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى لكونه المستشفى الأم للمحافظة من خلال المرور على الأقسام المختلفة وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة وتذليل أي عقبات تعوق تقديم أفضل خدمة طبية للمريض.

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح