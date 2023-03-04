انتهاء عزاء والدة الفنانة رشا مهدى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

انتهى منذ قليل عزاء والدة الفنانة رشا مهدي، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من الفنانين كان على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة النقابة.

كما حرص كل من الفنان طارق لطفى، والفنانة بشرى، والفنان عمرو يوسف، وزوجته كندة علوش، والإعلامية إنجى المقدم، والسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة كاملة أبوذكري على تقديم واجب العزاء للفنانة رشا المهدي.

وكانت الفنانة رشا مهدي قد أعلنت عن وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة تويتر، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله، نسألكم الدعاء".

كما تم تشييع جثمانها بمقابر الأسرة بحضور الأصدقاء الأقارب وغياب مشاهير الوسط الفني.

كما حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة على أداء واجب العزاء.

وقدمت رشا مهدى آخر أعمالها بالمشاركة في مسلسل جروب العيلة وهو من بطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وحسام فارس، وصفاء جلال، وأحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب ومن إخراج منال الصيفي.