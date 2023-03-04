إعلامى عن التنبؤ بزلزال 8 مارس: «ادعاء بلا دليل ضرب من التضليل»

علق الإعلامي محمد عبدالرحمن، على تريند الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، حول التنبؤ عن وقوع زلزال مدمر في تركيا وسوريا 8 مارس الجاري.

وقال في بداية حلقة الليلة من برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن إحدى العرافات بلبنان ظلت تتنبأ بوفاة الشحرورة صباح لمدة 17 عامًا ولم تفلح في تنبؤها إلا عندما توفيت صباح أصبحت حديث الصحف التي تناست فشل كل محاولاتها السابقة والتي تعد رقمًا قياسيًا.

الاهتمام بالأبراج كلام دون أساس علمي

وأشار عبدالرحمن إلى أن بعض الصحف باتت تهتم بأخبار الأبراج والطالع وتخصص لها بابًا كاملًا، مؤكدًا أنه كلام دون أساس علمي.

وأوضح أن تنبؤ الباحث الهولندي، كله لا أساس له لأن العلم يثبت أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل ولكنه يستفيد بالشهرة حاليًا وعندما يفشل فإن الناس ستنسى فشله، معلقًا إن "كل ادعاء بلا دليل هو ضرب من التضليل".