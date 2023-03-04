رفض استثمار مشروع PEACOCK فى «شارك تانك»

طلب المشتركان داليا سالم ومصطفى السيد، خلال حلقة اليوم من برنامج رواد الأعمال "شارك تانك مصر" مبلغ 10 ملايين جنيه استثمارًا مقابل 10% حصة من الشركة لمشروعهما PEACOCK.

وأوضحت داليا سالم أن الجريدة بـ2 جنيه وكل متر يكلفهما 100 جريدة، مؤكدين أن المنتجات التي يصنعانها من جريد النخل تتحمل أوزانًا ثقيلة، وأنهما يلصقان عليه كل أنواع الصمغ، لافتين إلى أنهما يعملان لتشغيل العمالة بإحضار الجريد وتسليمه للمحافظات، مشيرة إلى أنهما يخططان لاستهداف بعض المحافظات لتوفير ماكينات خاصة لقطع جريد النخيل والاستفادة منه، موضحة أنهما حققا مبيعات 950 ألف جنيه خلال العام الماضي.

وقرر محمد فاروق دعم المشروع بتوفير ماكينات مصانعه الخاصة بجريد النخيل، ولكنه اعتذر عن عدم استثمار المشروع نظرًا للمبالغة في المبلغ المطلوب، كما عرض عليهما رجل الأعمال أحمد السويدي أنه سيدعمهما بشرط أن يقوما بهذا المشروع بالوادي الجديد أو الفيوم.

وعلى غرار برامج المسابقات التي تستقطب الموهوبين الفنيين من كافة الأعمار، والتي عادة ما تلقى قبولًا كبيرًا لدى المشاهدين، اتخذ برنامج (شارك تانك مصر) القالب ذاته، ولكن بشكل جديد لم يعهده المشاهد المصري من قبل، حيث اعتمدت فكرة البرنامج على اكتشاف المبدعين والمبتكرين وأصحاب المشاريع غير المعتادة، والشركات مستحدثة النشأة، محاولًا إيجاد فرصة لبدء مشروعهم بشكل عملي على أرض الواقع، فالبرنامج يعتبر ملتقى جيدًا يجمع أصحاب المشاريع والمستثمرين لإيجاد قاعدة مشتركة ينطلق منها المشروع أو الاختراع.

ويتوقف اعتماد المشروع من عدمه على مهارات المقدم أثناء شرحه لفكرته للجنة التحكيم التي تعد من كبار الأسماء في عالم المال والأعمال. فمهارات التقديم، واستعدادية المتسابق لمناقشة اللجنة، والرد على كافة الاستفسارات المطروحة موضحًا الجدوى التي يعود بها المشروع أو الاختراع حال تنفيذه على أرض الواقع العامل الرئيسي لفوز المتسابق في البرنامج.