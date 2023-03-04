هانى الناظر يقدم روشتة طبية للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة يؤثر على الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن متابعة نشرة الأرصاد مهمة في الوقت الحالي، منوها بأن الأرصاد كشفت عن وجود رياح مثيرة للأتربة غدًا، لذلك علينا غدا ارتداء الماسكات والنظارات الشمسية، خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية، ومن يعانون من حساسية في العين.

وطالب هاني الناظر، بضرورة الإكثار من شرب الماء غدًا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتي تصل إلى 33 درجة على القاهرة، موضحًا أن مع ارتفاع درجة الحرارة يحدث العرق ويفقد الجسم الأملاح.

وحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، متابعا: "أنصح بارتداء كاب على الرأس، وأنصح أيضًا بعدم التسرع في تخفيف الملابس".