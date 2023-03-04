السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هانى الناظر يقدم روشتة طبية للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة يؤثر على الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن متابعة نشرة الأرصاد مهمة في الوقت الحالي، منوها بأن الأرصاد كشفت عن وجود رياح مثيرة للأتربة غدًا، لذلك علينا غدا ارتداء الماسكات والنظارات الشمسية، خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية، ومن يعانون من حساسية في العين.

وطالب هاني الناظر، بضرورة الإكثار من شرب الماء غدًا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتي تصل إلى 33 درجة على القاهرة، موضحًا أن مع ارتفاع درجة الحرارة يحدث العرق ويفقد الجسم الأملاح.

وحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، متابعا: "أنصح بارتداء كاب على الرأس، وأنصح أيضًا بعدم التسرع في تخفيف الملابس".

هاني الناظر الأمراض الجلدية الأرصاد محمد الباز التقلبات الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

مفاجأة عن نصب هوج بول: «الضحايا كانوا عارفين»

رمضان 2023.. الراقصة «لورديانا» مفاجأة الإعلان الرسمي لـ«الكبير أوي 7»

مسئول روسي: أوكرانيا ليست مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول زابوروجيا

سكولكز.. تطبيق يجمع أعضاء المنظمة التعليمية لمشاركة المحتوى فى «شارك تانك»

لماذا أنهى فلاح حياة «محامي الفيوم» في 3 ثوان؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية