بعد انخفاضها.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت

زاد البحث عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة مع الارتفاع والانخفاض الذي يشهده السعر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية.

سعر كرتونة البيض اليوم

خلال هذا التقرير نوضح لكم سعر كرتونة البيض اليوم وأسعار الفراخ التي تنال اهتمام الكثير.



سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 98 جنيها

سعر كرتونة البيض الأبيض 96 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي 103 جنيهات

أسعار البيض اليوم في بورصة البيض



البنا 94.75 جنيه 96.75 جنيه

رشاد حمزة 94.75 جنيه 96.75 جنيه

الصحراوي 96 جنيه 94 جنيه

الزراعي 94 جنيه 96 جنيه

قويسنا 94 جنيه 96 جنيه

شوشة 94 جنيه 96 جنيه

المنشية 95 جنيه 97 جنيه

الحمامى 96 جنيه 98 جنيه

جمعة مسعد 92 جنيه 97 جنيه



أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 73 جنيه

الفراخ الساسو 110 جنيه

أمهات بيضاء 65 جنيه

أحمر بياض أرضي 75 جنيه

أحمر بياض سلك 70 جنيه

سعر الكتكوت

كتكوت أبيض 27.50 جنيه

كتكوت ساسو 14 جنيه

كتكوت ساسو بيور 15 جنيه

كتكوت بلدي 7 جنيه



سعر البط

بط بغال جرموه عمر يوم 34 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 33 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 19.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 1,002 جنيه

لحم بط مولار كيلو 85 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه

سعر العلف



علف بادي 23% 21,700 جنيه

علف نامي 21% 21,350 جنيه

علف ناهي 19% 21,250 جنيه

علف بادي نامي 21,5% 21,300 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 17,900 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 18,550 جنيه