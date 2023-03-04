الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد انخفاضها.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم

زاد البحث عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة مع الارتفاع والانخفاض الذي يشهده السعر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية.

سعر كرتونة البيض اليوم

خلال هذا التقرير نوضح لكم سعر كرتونة البيض اليوم وأسعار الفراخ التي تنال اهتمام الكثير.


سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 98 جنيها
سعر كرتونة البيض الأبيض 96 جنيها 
سعر كرتونة البيض البلدي 103 جنيهات

 

أسعار البيض اليوم في بورصة البيض 


البنا 94.75 جنيه 96.75 جنيه 
رشاد حمزة 94.75 جنيه 96.75 جنيه 
الصحراوي 96 جنيه 94 جنيه 
الزراعي 94 جنيه 96 جنيه 
قويسنا 94 جنيه 96 جنيه 
شوشة 94 جنيه 96 جنيه 
المنشية 95 جنيه 97 جنيه 
الحمامى 96 جنيه 98 جنيه
جمعة مسعد 92 جنيه 97 جنيه

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أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 73 جنيه 
الفراخ الساسو 110 جنيه 
أمهات بيضاء 65 جنيه 
أحمر بياض أرضي 75 جنيه 
أحمر بياض سلك 70 جنيه

سعر الكتكوت

كتكوت أبيض 27.50 جنيه 
كتكوت ساسو 14 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 15 جنيه 
كتكوت بلدي 7 جنيه


سعر البط

بط بغال جرموه عمر يوم 34 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 33 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 19.50 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 1,002 جنيه 
لحم بط مولار كيلو 85 جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه 
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه

سعر العلف 


علف بادي 23% 21,700 جنيه 
علف نامي 21% 21,350 جنيه 
علف ناهي 19% 21,250 جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 21,300 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 17,900 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 18,550 جنيه

أسعار البيض البيض الاحمر البيض البلدي البيض الأبيض الفراخ البيضاء سعر كرتونة البيض الابيض سعر كرتونه البيض الاحمر سعر كرتونة البيض

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