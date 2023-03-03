الذرة بـ 15700 جنيه والنخالة بـ 9800.. أسعار الاعلاف في الأسواق

شهدت اسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، استقرارا في الاسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 15700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي 15700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني 15300 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى 1770 جنيها، وسجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ذرة أرجنتيني 16200 جنيه، بينما بلغ سعر طن اعلاف بذرة الصويا SB مستورد 34300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 27000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا 46% محلي 27700 جنيه

وسجل سعر طن أعلاف صويا فول فات مستورد 33900 جنيه، فيما سجل طن صويا فول فات محلي 29000جنيه، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 27600 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 21800 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 20900جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 44000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين محلي 43700 جنيه، كما بلغ سعر طن ردة بران محلي 9600 جنيه، والنخالة الخشنة 9900 جنيه وسعر طن النخالة الخشنة 9800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، وسجل سعر حمل تبن 530 جنيها، وسجل سعر قيراط البرسيم 800 جنيه.

وسجل سعر طن أعلاف بادي 22500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22400 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 22300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 21700 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20300 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20200جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 18200 جنيه للطن .