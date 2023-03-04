السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس: ارتفاع الحرارة مؤقت وما زلنا فى فصل الشتاء

امطار
امطار

قالت دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لتقلبات جوية وارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن غدا سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وستكون العظمى على القاهرة 33 درجة، بينما على جنوب البلاد 36 درجة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الارتفاع في درجات الحرارة غدا سيكون مؤقتا، وستعاود درجات الحرارة في الانخفاض بداية من يوم الإثنين، حيث تنخفض درجة الحرارة لتكون 24 درجة.

وحذرت إيمان شاكر من التسرع في تخفيف الملابس، منوهة أننا مازلنا في فصل الشتاء.

وأوضحت أن غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ستكون هناك رياح مثيرة للأتربة، لذلك ننصح بارتداء الكمامة خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية، كما حذرت من انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية، وطالبت القيادة بشكل متزن.

إيمان شاكر هيئة الارصاد الأرصاد تقلبات جوية محمد الباز اخر النهار

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