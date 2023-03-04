السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة كفر الشيخ»: وضع خطة للتركيز على المبادرات الرئاسية وتدريب أطباء الأسنان

صحة كفر الشيخ
صحة كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية لأطباء الأسنان في مجالات طب الأسنان المختلفة بمحافظة كفر الشيخ، واستهدفت الدورة 75 طبيب أسنان من العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إيمانا بالدور الهام الذي يقوم به طبيب الأسنان، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيلة الوزارة بكفر الشيخ.

وأشرف على الدورة فريق من الوزارة، الدكتورة إيمان عبدالعزيز، مسؤول التدريب بالوزارة، والدكتور أحمد فاروق، مدير عام وقائي الأسنان بالوزارة، ومحمد الجوهري، المكتب الفني بالإدارة المركزية، والدكتور كريم قنديل، مدير علاجي الأسنان، والدكتورة مني عطية، مدير وقائي الأسنان، والدكتور وليد حسن، بالإدارة المركزية لطب الأسنان.

وعلى جانب آخر؛ عقد اجتماعا موسعا للرائدات الريفيات، لوضع خطة للتركيز على المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة والأم والجنين، والترويج لخدمات الصحة الإنجابية المقدمة بالوحدات الصحية، وشرح أدوات التواصل للحصول على نتائج مرضية، تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد وكيلة الوزارة ، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية ، والدكتورة آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية، ونسيمة مسئولة الرائدات على مستوى المحافظة.

أكدت الدكتورة إلهام محمد،  وكيلة وزارة الصحة، على أهمية دور الرائدة الريفية بما أنها حلقة الوصل بين المؤسسة الصحية وبين الجمهور الخارجي، مشيدة بالجهود المبذولة، لتقديم المشورة والتثقيف الصحي، وتعريف المجتمع الخارجي بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة،  مشيرة إلى أن الرائدة الريفية هي المسئولة عن الدعوة، والترويج للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، ونشر الوعي الصحي في المجتمع المصري وبالأخص الريفي.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل.

الصحة كفر الشيخ طبيب اسنان السيسي مبادرات رئاسية

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