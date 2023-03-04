تقرير: عائلة بيلينجهام تفضل انتقاله للدورى الإنجليزى وهذا موقف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مستقبل الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جود بيلينجهام هو الصفقة التي تتصارع عليها العديد من الأندية الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول.



ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن عائلة بيلينجهام والبيئة المحيطة به تفضل انتقاله للدوري الإنجليزي، وتدفعه من أجل الموافقة وتحقيق ذلك.

كما أشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يعرف أن له سحرا خاصا لدى اللاعب، ويرغب في الانتقال لصفوفه وسيحاول الاعتماد على ذلك في إقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه خلال الصيف المقبل.

جود بيلينجهام انضم لصفوف نادي بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 بعد عام واحد فقط من تصعيده للفريق الأول لنادي برمنجهام الإنجليزي من فريق تحت 18 عامًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيلينجهام مع بروسيا دورتموند في 30 يونيو من عام 2025.

ولعب بيلينجهام 121 مباراة بقميص فريق بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 20 هدفًا وصنع 24 لزملائه في الفريق، كما شارك في 44 مباراة بقميص الفريق الأول لبرمنجهام وسجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

ومثل بيلينجهام المنتخب الإنجليزي في مختلف مراحله العمرية للشباب تحت 15، و16، و17، و21 عامًا، قبل أن يتم اختياره للمنتخب الأول ويشارك للمرة الأولى في 12 نوفمبر 2020 بمباراة أيرلندا الودية، ولعب منذ ذلك الحين 22 مباراة وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.

ورغم التصارع الكبير من أندية أوروبا على ضم بيلينجهام إلا أن سباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة أن إدارة النادي ستعمل على تمديد عقده مع الفريق.