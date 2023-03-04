محمد صلاح: أتمنى معادلة رقم فاولر أمام يونايتد

كشف محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ونجم فريق ليفربول، عن رغبته في تسجيل الأهداف لمساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات والألقاب، مشيرًا إلى رغبته في معادلة رقم روبي فاولر التاريخي أمام مانشستر يونايتد.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية لقناة بي إن سبورتس: "أنا لا أحزن من أدائي الفردي طالما أقدم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق، الشيء الوحيد الذي يحزنني هو تقصيري في الأداء سواء في التدريبات أو المباريات".

وشارك محمد صلاح في 36 مباراة خلال الموسم الجاري، وسجل 20 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق.

وأضاف صلاح: "كل ما يهمني هو تقديم كل ما لدي، طالما قادر على اللعب بشكل بجيد ومساعدة الفريق وأحيانًا لا تسير النتائج كما نريد ولكن هذه هي كرة القدم ولكن ما دمت أسجل الأهداف والفريق يحقق الانتصارات فهذا يشعرني بالسعادة".



ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، ويفصله نقطتين عن فريق نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الخامس.

وبسؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، أجاب: "لا أركز فيما يقال عني، أنا أعرف هدفي جيدًا وكيف أتدرب لتحقيق هذ الأهداف، ولهذا لا يشغلني ما يقال عني، وبالنظر للأرقام فهي جيدة، الموسم تبقى فيه 15 مباراة وسجلت 20 هدفًا وصنعت أيضًا، ولا أركز فيما يقال عني".



محمد صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي برصيد 127 هدفًا ويفصله هدفًا واحدًا عن معادلة رقم روبي فاولر، الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج.

ورد صلاح على إمكانية معادلة رقم فاولر أمام مانشستر يونايتد، قائلًا: "سأكون سعيدًا بتحطيم رقم روبي فاولر لأنه واحد من أهم الأرقام إن لم يكن أهمها بالنسبة لي، لأن من الموسم الأول لي وضعته كهدف لي، وتحطيمه في 6 مواسم هذا أمر يسعدني وأتمنى تحطيمه أمام مانشستر يونايتد".



ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، في السادسة والنصف مساءً على ملعب أنفيلد.