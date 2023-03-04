الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

«حبه لوالدته» كلمة السر.. الطالب صاحب مشروع الشوكة العظمية يتحدث لـ«الدستور»

الطالب ووالدته
الطالب ووالدته

عبر الطالب مصطفى صبري عبدالفتاح بحر بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا عن سعادته بعرض مشروعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المنيا، قائلا إنه مشروعه كان عن إيجاد حل طبي وفعال للتغلب على ألم الشوكة العظمية بالإضافة إلى التغلب على الألم الشديد لكل المصابين بها بطريقة مبتكرة وفعالة وغير مُكلفة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن فكرة المشروع جاءت له بسبب والدته، معقبا: "والدتي ووالدة صفوت (زميلي في البحث) عندهم الشوكة العظمية من زمان جدا والموضوع بدأ معانا لهدف إننا نساعدهم ..هدفنا كان واحد ألا وهو إننا نساعدهم ونخفف الألم عليهم وعلى اي حد عنده شوكة عظمية».

وعن ظهوره أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض مشروعه، قال: «قبل ظهورى على المسرح كنت فى حالة توتر ولكن بعد بداية الشرح شعرت بالطمأنينة وكان الرئيس يتحدث معى وذلك أعطانى ثقة فى نفسي كبيرة».

وعن التحديات التي واجهته يقول مصطفى: «أكتر نقطة كنا خايفين منها وهى كانت أكتر فترة تعبنا فيها هى الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي اللي تتيح لنا بتجربة الفكرة على حالة حقيقية.. ولكن بالفعل الحمدلله أخدنا الموافقة ونفذنا أول تجربة ونفسنا نكمل دراستنا بعد تالتة ثانوي في المجال اللي احنا بدأنا فيه بالفعل اللي هو مجال الطب البشري.. فبنتمنى منحة ندرس بيها طب سواء داخلية أو خارجية».

واختتم الطالب مصطفى تصريحاته قائلا: «ناويين نكمل التجارب والإحصائيات الخاصة بنا حتى تصل فكرتنا للعالمية وتكون علاج أساسي وموثق لحل مشكلة الشوكة العظمية».

التكنولوجي الثالث الثانوي البحث العلمي الإحصائيات الرئيس عبد الفتاح السيسي العلوم والتكنولوجيا الصف الثالث الثانوي السيسي في المنيا الشوكة العظمية

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