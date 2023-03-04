محمد رمضان يطرح برومو الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «هارلى» (فيديو)

طرح النجم محمد رمضان، برومو الأغنية الدعائية لفيلمه السينمائي الجديد "هارلي" والتي تحمل نفس الاسم والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل 2023.

ونشر محمد رمضان مقطع من أغنية "هارلي" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلًا: "الشعب يريد هارلي في العيد إلحق تذكرتك من بدري .. علشان تلاقيها ثقة في الله نجاح .. عيد الفطر يجمعنا".

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي "هارلي" ضمن منافسة أفلام موسم عيد الفطر المقبل ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير الفترة الحالية لسرعة الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم قبل حلول شهر رمضان المقبل ليدخل بعدها مرحلة الميكساج والمونتاج لطرحه بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل 2023، والعمل من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان، كان قد بدأ يوم "الخميس" الماضي، تصوير أول مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي"، وشارك النجم محمد رمضان في أول أيام التصوير النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة.

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع منتج العمل على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع الشركة المنتجة.