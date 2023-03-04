السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 223 طن قمامة ومخلفات بالمحلة الكبرى

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، من رفع 223 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وشدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 170 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة زفتى، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

رفع 223 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية استمرار حملات النظافة البناء بدون ترخيص الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطرق الفرعية الوحدات المحلية القروية أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى

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