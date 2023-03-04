جولة لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بالمواقع الثقافية.. تطوير ورفع الكفاءة للمسرح الصيفى

أجرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة شملت عددًا من المواقع الثقافية، حيث تم تفقد المسرح الصيفى "مسرح فوزى فوزى" بكورنيش النيل، والذى شهد تنفيذ أعمال تجهيز كاملة شملت مكوناته الحالية، بالإضافة إلى تركيب منظومة الحريق، ليتم استئناف الأنشطة الثقافية المختلفة به بعد انتهاء المرحلة الحالية من الأعمال بتكلفة 19.7 مليون جنيه.

ويقع المسرح على مساحة 2500 م2 ويضم صالة مكشوفة تسع 1250 كرسيًا، وخشبة المسرح المكشوف بمسطح 290 م2، بجانب غرفة ملابس رجالى وحريمى ملحقة بها دورات مياه، وقاعة فنون تشكيلية وقاعة تكنولوجيا المعلومات، ومكاتب إدارية.

وكان أبرز التوجيهات التى أثمرت عنها الجولة الميدانية إعادة النظر والرؤية الشاملة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المواقع الثقافية بتعديلات تتناسب مع البيئة المحيطة والهوية البصرية، مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواقعها المتميزة، وإطلالها على الطبيعة الساحرة، والبانوراما الجمالية، بجانب الإسراع فى معدلات التنفيذ، مع طرح بعض المكونات للاستثمار بما يحقق استفادة قصوى منها.

كما وجهت وزيرة الثقافة بإنشاء مكتبة ومنفذ بيع دائم للكتب، مع معرض للحرف التراثية، وأيضًا تغطية المسرح بالكامل، علاوة على تجهيز قاعة الفنون التشكيلية لتصبح قاعة متعددة الأغراض، مع إعادة التصميمات المتعلقة بالجراج والمخازن، فضلاً عن إقامة كافتيريا وقاعة لكبار الزوار، مع تركيب شاشة عرض كبيرة، ولوحة للتعريف بالراحل فوزى فوزى كأحد رواد المسرح المصرى.

وعقب ذلك تفقدت الدكتورة نيفين الكيلانى واللواء أشرف عطية الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 80.5%، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3540 م2، والمخطط نهوها فى يونيو 2023 حيث تم إلحاق جراج بالمكتبة لاستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى، بجانب 4 أدوار تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وتشمل أيضاً قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها، كما ستضم أيضاً مراكز اتصالات ومعلومات وتدريب، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار "للكبار والأطفال" تضم أحدث الإصدارات، فضلاً عن مسرح وسينما، وغرف أرشيف، وغرف خدمية، ودورات مياه عمومية، وسيتم استغلال باقى المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.

وفى ختام الجولة الميدانية لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان قاما بتفقد الأعمال الجارية بمشروع التطوير الشامل لقصر ثقافة أسوان بتكلفة 38.1 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 70% ويقع على مساحة 3500 م2، ويتكون من مبنى للأنشطة عبارة عن دورين على مسطح 1150م2، ومسرح بمكوناته من خشبة المسرح وصالة المسرح وغرفة الإسقاط وغرفة تغيير على مسطح 1300م2، وتم زيادة دور ثان كاستراحة للزوار، ويتم العمل بمبنى الأنشطة، وأيضاً بالمسرح الذى يضم صالة وبلكون تسع 500 كرسي.

وقد تم التوجيه بتكثيف العمالة، مع مراعاة تقديم الخدمات الثقافية لذوى الهمم، بالإضافة إلى إجراء تعديلات فى التصميمات بما يتناسب مع الهوية البصرية، والموقع المتميز لقصر الثقافة على كورنيش النيل.