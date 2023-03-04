المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما، اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.