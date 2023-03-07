تحديات نفسية وعقلية يواجهها كبار السن المصابون بالسمنة

يعاني العديد من الأشخاص السمنة، وتعرقل مسارهم في العديد من الأمور لذا هناك أمور لا يعلمها الكثير من الأشخاص تخص السمنة وكيفية الوقاية منها، وهذا تستعرضه "الدستور" في السطور التالية.

وفقا لموقع "ncoa" فإن العواقب الجسدية للوزن الزائد معروفة جيدًا، بدءًا من داء السكري من النوع 2 وزيادة خطر السقوط ومشكلات القلب والتهاب المفاصل، ومع ذلك، لم يتم تسليط الكثير من الضوء على تأثيره على صحتنا العقلية والعاطفية.

ما هي تحديات الصحة العقلية التي يواجهها كبار السن؟

بالإضافة إلى التحديات الجسدية ، يعاني الأشخاص المصابون بالسمنة غالبًا من اضطرابات المزاج والقلق.

جدت إحدى الدراسات أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مخاطر أعلى بنسبة 55٪ للإصابة بالاكتئاب على مدى حياتهم مقارنة بالأشخاص الذين لم يعانون من السمنة، حيث ربطت أبحاث أخرى زيادة الوزن مع الزيادات الكبيرة في الاكتئاب الشديد والاضطراب ثنائي القطب واضطراب الهلع أو رهاب الخلاء.

كيف تسبب السمنة مشاكل الصحة العقلية؟

هناك مجموعة متنوعة من العوامل العملية والمجتمعية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية للمرضى الذين يعانون من السمنة.

وتشمل هذه:

جودة الحياة: غالبًا ما يواجه الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير مشاكل تتعلق بالأداء البدني والمهني ، بسبب حجمهم والأمراض المزمنة. يمكن أن يؤدي عدم القدرة الجسدية على فعل الأشياء التي يحبونها - مثل حضور الأحداث الممتعة أو السفر أو زيارة الأصدقاء والعائلة - إلى العزلة الاجتماعية والوحدة وصعوبة أكبر في التعامل مع مصاعب الحياة. تم ربط الألم المزمن من تلقاء نفسه بالاكتئاب.

التحيز في الوزن والتمييز: أحد أكبر التحديات التي يواجهها أولئك الذين يعانون من مشاكل الوزن هو وجهات النظر السلبية للمجتمع حول السمنة. يشير التحيز في الوزن إلى الصور النمطية والمواقف التي تحدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة على أنهم غير جذابين وكسولين وغير منضبطين.

صورة الجسم السيئة: يميل انحياز الوزن وصورة الجسم السيئة إلى السير جنبًا إلى جنب. قد يستوعب المرضى وصمة المجتمع ضد السمنة ، مما يجعلهم يشعرون بالحرج من وزنهم وعدم الرضا عن مظهرهم. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أيضًا من القلق بشأن الحكم عليهم بناءً على مظهرهم.

القضايا الفسيولوجية: هناك أيضًا عوامل صحية مرتبطة بالسمنة يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العقلية. تشير الأبحاث إلى أن زيادة الدهون في الجسم وعادات الأكل السيئة تزيد من علامات الالتهاب. يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب الشديد إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب ، كما أنه يلعب دورًا في صحة الجهاز المناعي.

هل يمكن أن تسبب مشاكل الصحة العقلية السمنة أيضا؟

إن الرابط بين السمنة وقضايا الصحة العقلية ليس طريقاً ذا اتجاه واحد. في حين أنه من الواضح أن الوزن الزائد يمكن أن يؤثر سلبًا على الرفاهية العاطفية للشخص ، إلا أنه من الصحيح أيضًا أن حالات الصحة العقلية قد تؤثر على وزن الشخص. فيما يلي بعض الأمثلة عن الكيفية:

قد يؤدي الإجهاد المزمن والقلق والاكتئاب - بالإضافة إلى حالات الصحة العقلية مثل الاضطراب ثنائي القطب - إلى استخدام الشخص للطعام كوسيلة للتأقلم. قد يتخذون أيضًا خيارات غذائية سيئة ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

وُجد أن نقص السيروتونين المرتبط بالمزاج المكتئب وأنماط النوم المتقطعة والقلق يؤدي إلى الرغبة الشديدة في الكربوهيدرات وزيادة الوزن. بمعنى آخر ، يمكن للأشخاص الذين يفتقرون إلى السيروتونين أن يعالجوا أنفسهم بالطعام.

قد يفتقر البالغون المصابون بالاكتئاب إلى الطاقة أو الرغبة في ممارسة الرياضة أو المشاركة في أنشطة أخرى. يمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة خامل إلى تمهيد الطريق لمشاكل الوزن.

كشفت الدراسات على مر السنين وجود علاقة معقدة بين السمنة والصحة العقلية. تشترك السمنة وقضايا الصحة العقلية أيضًا في بعض عوامل الخطر الشائعة بما في ذلك الحالة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة والسلوكيات المستقرة ، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب وزيادة الوزن.