الأنبا تكلا يترأس رسامة اثنين من الكهنة الجدد بإيبارشية دشنا

ترأس الأنبا تكلا، مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس، صلاة القداس الألهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى.

وجرى رسم اثنين من الآباء الكهنة الجدد بالإيبارشية، وهم الشماس رجائي روماني باسم القس أبالي كاهن عام إيبارشية دشنا، والشماس سامح نادي باسم القس لوقا كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى بفاو بحري.

الانبا تكلا

ووخلال القداس الإلهي القى كلمة بعنوان 3 دروس مستفادة من إنجيل القداس، وشارك في صلاة القداس مجمع الآباء كهنة الإيبارشية.

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية، الصوم الكبير، الذي يستمر لمدة ٥٥ يومًا، وينتهي بـ«عيد القيامة»، الذى يحل في ١٦ أبريل المقبل.