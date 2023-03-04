نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن إجراءات السلامة وقت الزلازل

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس محمد فتح الباب، ندوة بعنوان "إجراءات السلامة وقت الزلازل والكوارث الطبيعية"، حاضر فيها الجيولوجي رجب فوزي محمد علي، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالمقاولون العرب، واستشاري السلامة والصحة المهنية.

فى البداية، رحب المهندس محمد فتح الباب، رئيس اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، بالحضور، مؤكدًا أن النقابة حريصة على تناول الموضوعات المتداولة على الساحة والتى تهم قطاعًا كبيرًا من المهندسين، منها الإجراءات اللازمة وقت حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية، بعد وجود عدد من الزلازل فى الفترة الأخيرة، وتضرر منها عدد من البلاد وتوابعها.

وأضاف أن المحاضرة تأتى لتوعية المهندسين بإجراءات السلامة فى الحالات الطارئة وأوقات الزلازل، وتأتي ضمن دور اللجنة لرفع وعى المهندسين لإجراءات السلامة والصحة المهنية ورسالة طمأنينة لكل المصريين.

وأضاف أن الندوة تتناول موضوعات الإعجاز العلمي، أنواع الزلازل ومصادرها، مفهوم التسونامي، وأسباب حدوثه وآثار الزلازل على حياة الإنسان وطرق القياس لقوة الزلزال والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وقت حدوث الزلازل.

من جهته، قال الجيولوجي رجب فوزي محمد علي، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالمقاولون العرب واستشاري السلامة والصحة المهنية، إن الزلازل تحدث منذ آلاف السنين، وهو حدث طبيعى يتحكم فيه الله سبحانه وتعالى، وتندرج ضمن الكوارث الطبيعية لنتائجها الوخيمة، مشيرًا إلى أن الجميع اعتاد على تواجدها فى منطقة الزلازل بشرق آسيا ولكن حدث فى أماكن مختلفة نظرًا لما يشهده العالم من تغييرات مناخية من ارتفاع درجات الحرارة الذى يوثر على تغيير مفاجئ ومتسلسل لسطح الأرض، ومنها التأثير على القطبين ويتسبب فى ذوبان الجليد، وبالتالى زيادة منسوب المياه، الذى يوثر بدوره على ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات ويتبعه من تغيير لطبقات الأرض وحدوث هزات أرضية وتصدعات بالقشرة الأرضية.

وأضاف أن للزلازل 3 أنواع، منها التكتونية التى تحدث فيها هزات كبيرة والتى يظهر فيها سطح الأرض الظاهر صلبًا ومستقرًا، إلا أن باطنها ليس كذلك، والنوع الثانى الزلازل البركانية، والنوع الثالث هو الزلازل البشرية، والتى يتسبب فيها الإنسان، منها بناء السدود.

وأكد أن مصر بها حماية من الزلازل بسبب تصدع حدث منذ آلاف السنين، فأصبحت هناك مسافة كبيرة بيننا وبين الحزام الزلزالي الذى يتأثر به عدد من الدول الآن.

وتحدث عن إجراءات السلامة التى يجب اتباعها وقت الزلازل وقبلها والحماية من توابعها وتوعية الأسرة بها حفاظًا على حياتهم، وفى نهاية اللقاء تم تسليم شهادات تقدير للمشاركين فى الندوة والمحاضر والتقاط الصور التذكارية.

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