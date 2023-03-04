وزارة الدفاع الروسية تعلن سقوط 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن سقوط 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح مدينة دونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من "M777" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.

وفي محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، ألحق سلاح الطيران الروسي خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة و6 مركبات.

وفي منطقة دروجكوفكا بمنطقة دونيتسك، تم تدمير رادار ومنظوم صاروخية مضادة للطائرات من نوع إس-300.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية اسقاط الدفاعات الجوية الروسية اليوم الماضي مروحية من طراز "Mi-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة زابوروجيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 12 صاروخا من نوع "هيمارس"، كما تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت مقاطعة بدونيتسك إن خمسة مدنيين أصيبوا بجروح خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي لدونيتسك.

وجاء في بيان المقر: خلال الـ 24 ساعة الماضية، أصيب خمسة مدنيين، جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي لدونيتسك.

وأفادت قيادة منطقة دونيتسك بمقتل شخص وإصابة مدني آخر بقصف واستهداف أوكراني لأراضي.