الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود «آمال عظيمة» بشأن ملف إيران

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محادثات تجري حاليا مع إيران حول مجموعتين من الأمور المهمة تشمل القطاع العلمي، مضيفا أن ثمة "آمالا عظيمة" حيال العملية برمتها.

وبدأ رافائيل جروسي اجتماعات في طهران أمس الجمعة، قال دبلوماسيون إن الهدف منها دفع إيران للتعاون مع تحقيق للوكالة بخصوص العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة تم تخصيبها لتصل إلى درجة قريبة لتصنيع أسلحة.

وقال جروسي للصحفيين في طهران: "بشكل عام، هناك مجموعتان من الأمور المهمة، وواضح أن ثمة آمالا عظيمة حول عملنا المشترك الرامي للتحرك قدما حيال القضايا التي تعمل عليها إيران والوكالة، بهدف توضيح (الأمور) والحصول على تأكيدات ذات مصداقية بخصوص برنامج إيران النووي".

وأضاف جروسي الذي كان يتحدث جنبا إلى جنب مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن "مجموعة القضايا الثانية، وهي مهمة جدا، تتعلق بالتعاون العلمي والفني القائم، وسنستمر فيه مع إيران".

وذكر جروسي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أن المحادثات جرت في "أجواء عمل وصراحة وتعاون".

تخصيب إيران لليورانيوم

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن زيارة جروسي تأتي وسط اتصالات مع طهران لتحديد منشأ جزيئات ذرية تم تخصيبها إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7%، وهي قريبة جدا من درجة التسعين في المئة التي تؤهل لتصنيع أسلحة، في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وقال إسلامي يوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%.