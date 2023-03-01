الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران الجمعة

جروسي
جروسي

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور إيران يوم الجمعة؛ لحضور اجتماعات رفيعة المستوى.

تأتي الزيارة وسط مناقشات مع طهران بشأن منشأ جزيئات يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تصل إلى 83.7%، وهي نسبة قريبة جدًا من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، في منشأة فوردو بحسب ما أكده تقرير صادر عن الوكالة.

ورفضت إيران التقرير عن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى. 

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الأربعاء، إن مستوى التخصيب بلغ 60%، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.

إيران الوكالة الدولية الذرية جروسي طهران يورانيوم

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