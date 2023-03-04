حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته فى الهرم 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل سائق توكتوك، والتخلص من جثته في منطقة زراعية لسرقته بالهرم.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.