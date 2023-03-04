السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد قرار رحيله.. أرسنال وتوتنهام يتنافسان على ضم فيرمينو

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو

أثار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا بعد قراره الأخير بعدم تجديد عقده ورحيله عن الريدز في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن فيرمينو أبلغ مدربه الألماني يورجن كلوب، بعدم رغبته في تجديد عقده مع ليفربول، والرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم بالمجان.

أرسنال وتوتنهام يتنافسان على ضم فيرمينو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن كبار الأندية الإنجليزية تتهافت في الوقت الحالي للحصول على خدمات فيرمينو في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أنه نشب صراعًا قويًا بين ناديي أرسنال وتوتنهام هوتسبير للتعاقد مع فيرمينو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أرسنال يريد التعاقد مع فيرمينو، من أجل تعزيز الجبهة الهجومية للفريق، والدفع به بجوار مواطنه جابرييل خيسوس.

يذكر أنه قبل 7 سنوات، وتحديدًا في صيف 2016، انتقل فيرمينو إلى صفوف ليفربول، قادمًا من هوفنهايم الألماني.

وتوّج فيرمينو مع ليفربول بالعديد من الألقاب، مثل: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية وشرسة نظيره مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد ليفربول حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق 10 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

فيرمينو ارسنال توتنهام ليفربول الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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