اليوم.. انطلاق البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية

تنطلق اليوم السبت، منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، بميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

وتقام البطولة على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية في تلك البطولة الكبرى من 9 دول هي (إنجلترا، إيطاليا، السعودية، الإمارات، ليبيا، أرمينيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف).

وشهدت الأيام الماضية إقامة بطولتي كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية والجائزة الكبرى، على هامش البطولة الإفريقية حيث تميزت بأداء قوي ومنافسة شرسة من الرماة المشاركين ما يبشر بمنافسات قوية على مدار أيام البطولة الأفريقية.

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن البطولة الإفريقية للرماية تشهد مشاركة عدد كبير من أفضل الرماة من داخل وخارج القارة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة من أجل السيطرة على المراكز الأولى.

وشدد "حسني"، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.