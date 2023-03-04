كاتب صحفى: الرئيس السيسى يسعى دائمًا لرفع المعاناة عن المواطنين

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن ردود أفعال المواطنين تجاه قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، تثمن دور الرئيس ومدى شعوره بالمواطن المصري في كل المواقف والأزمات التي تحدث على المستوى العالم وتؤثر بشكل كبير على المواطن المصري.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائمًا إلى رفع المعاناة عن المواطن المصري، من خلال تقديم العديد من الإجراءات والدعم، والوقوف بجانب المواطن مثلما حدث خلال فترة كورونا.

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وهذا دليل على مدى قرب الدولة من المواطنين، خاصة العمالة المؤقتة.

وتابع عفيفي أن توقيت القرارات مهم للغاية، وذلك دليل على مدى اهتمام الدولة بالمواطن والأسر المصرية، لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، دون أي تقصير.