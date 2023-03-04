وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يغرسان شجرة بقرية خزام (صور)

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في غرس شجرة بجوار مجمع خدمات المواطنين بقرية خزام التابعة لمركز قوص وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية لمحافظة قنا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات والتي بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبيّ الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كل المجالات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه سيتم توريد ١٧٠ ألف شجرة إلى محافظة قنا، بالإضافة إلى حوالي ٤٥ ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال اللواء أشرف الداودي، إن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة (109 آلاف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة)، مؤكدًا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسؤولي الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها، مشيرًا إلى أن الأشجار التي تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت (36 ألف شجرة زيتون، و36 ألف شجرة ليمون، و23 ألف شجرة جوافة، و20 ألف شجرة كونو كاربس، و20 ألف شجرة كازورينا، و18 ألف شجرة كافور، و10 ألف شجرة برتقال، و2 ألف شجرة يوسفي، و2 ألف شجرة رومان، و2 ألف شجرة فرشة الزجاج، و1 ألف شجرة أكاسيا جاوكا).