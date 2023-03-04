السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: «ممر خوفو» أعاد مصر لخريطة الشعب الأمريكى الإعلامية

ممر خوفو
ممر خوفو

كشف ياسر نورالدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بواشطن، عن قراءة الإعلام الأمريكي لاكتشاف ممر داخل هرم خوفو، مؤكدا أن هذا الخبر وضع مصر مرة أخرى على كل الشبكات الإعلامية والصحف الأمريكية.

وقال، خلال مداخلة عبر سكايب بقناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا الخبر أعاد مصر مرة أخرى على الخريطة السياسية للشعب الأمريكي، ووصفته بأنه إعجاز آخر يظهر من الهرم الأكبر، وذكرت تفاصيل كثيرة للتاريخ المصري ووصفته بالعريق».

وأضاف: «الإعلام الأمريكي تنبأ بموسم سياحي صيفي كبير بعد ذلك الاكتشاف، والشعب الأمريكي يولي اهتماما كبيرا بالآثار المصرية، خاصة في ولاية نيويورك، التي تضم متاحفها العديد من الآثار المصرية».

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الإعلام الأمريكي ينتظر بشدة ما يسفر عنه استكشاف غرفة الملك خوفو، والتي من المتوقع أن تظهر أخبارها خلال الأيام المقبلة بعد اكتشاف ذلك الممر، موضحا أن الإعلام الأمريكي ركز خلال الساعات القليلة الماضية على سرد تفاصيل مقبرة الملك خوفو.

خوفو الهرم الأكبر خوفو الإعلام الأمريكي ممر خوفو مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

برنامج «مشوارى» ينمى مهارات طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة العريش

الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية

«طاقة اتحاد الصناعات»: مصر تدعم المنتجات البترولية رغم الزيادات الأخيرة

تحرير 85 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

«الزراعة» تصدر عدد مارس من مجلتها الشهرية «MALR»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية