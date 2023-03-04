«القاهرة الإخبارية»: «ممر خوفو» أعاد مصر لخريطة الشعب الأمريكى الإعلامية

كشف ياسر نورالدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بواشطن، عن قراءة الإعلام الأمريكي لاكتشاف ممر داخل هرم خوفو، مؤكدا أن هذا الخبر وضع مصر مرة أخرى على كل الشبكات الإعلامية والصحف الأمريكية.

وقال، خلال مداخلة عبر سكايب بقناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا الخبر أعاد مصر مرة أخرى على الخريطة السياسية للشعب الأمريكي، ووصفته بأنه إعجاز آخر يظهر من الهرم الأكبر، وذكرت تفاصيل كثيرة للتاريخ المصري ووصفته بالعريق».

وأضاف: «الإعلام الأمريكي تنبأ بموسم سياحي صيفي كبير بعد ذلك الاكتشاف، والشعب الأمريكي يولي اهتماما كبيرا بالآثار المصرية، خاصة في ولاية نيويورك، التي تضم متاحفها العديد من الآثار المصرية».

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الإعلام الأمريكي ينتظر بشدة ما يسفر عنه استكشاف غرفة الملك خوفو، والتي من المتوقع أن تظهر أخبارها خلال الأيام المقبلة بعد اكتشاف ذلك الممر، موضحا أن الإعلام الأمريكي ركز خلال الساعات القليلة الماضية على سرد تفاصيل مقبرة الملك خوفو.