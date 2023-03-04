«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل الحالة الصحية للرئيس بايدن

كشف ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» السبت، إن البيان الأخير للبيت الأبيض طمأن الشعب الأمريكي على صحة الرئيس بايدن، متابعًا: «بايدن أجرى عملية استئصال نسيج سرطاني في السادس عشر من فبراير الماضي، وامتثل للشفاء».

وأشار إلى أن البيت الأبيض كشف عن أن إصابة بايدن كانت عبارة عن سرطان في الجلد، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي يباشر عمله دون أي مشكلات، ويتابع مع طبيبه الخاص.