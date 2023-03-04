تفاصيل مناظرة جثة عامل داخل شقته بحلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية اليوم، التحقيق في العثور على جثة عامل داخل شقته بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لرجل في أواخر العقد الرابع من العمر وفي حالة تحلل بالكامل، نتيجة مرور عدة أيام على الوفاة، وبفحص الشقة تبيّن سلامة المنافذ ولا يوجد أى بعثرة بالمكان تدل على وجود عنف جنائى أو سرقة.

وأمرت النيابة باستدعاء الشهود العيان تمهيدًا للاستماع إلى أقوالهم، وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة المترددين على المتوفي.

وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغ من الأهالي، بإنبعاث رائحة كريهة، من داخل إحدي الشقق السكنية.

وبالانتقال وكسر الباب والدخول عُثِر على جثة عامل يدعي "أحمد.ف"، 40 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.