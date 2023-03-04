السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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معرض من النفايات في بروكسل يحكي تاريخ أوروبا خلال 200 عام (فيديو)

نفايات
نفايات

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها معرضًا من النفايات في بروكسل يحكي تاريخ أوروبا خلال 200 عام.
وبمجرد دخول المتحف سترى تمثالا للزعيم السوفيتي لينين الذي كان شامخًا قبل حوالي 40 عامًا في أحد ميادين رومانيا ثم ألقي به خلال ثورة ضد الشيوعية.
أما في الركن المجاور ستجد منشورات تعود للحربين العالميتين الأولى والثانية، تحث الناس على المشاركة في المجهود الحربي عبر جمع العظام لاستخدامها في صناعة المتفجرات، لتنتهي الحرب ويضطر الناس لإعادة تدوير الصناعات العسكرية لاستعمالها كأدوات منزلية.
وقالت مسؤولة بالمتحف خلال التقرير: «لقد وجدنا أنه من المثير للاهتمام عرض حكاية أوروبا عبر ما نلقيه في النفايات أو ما نجمعه منها».
وأشارت إلى أن تلك النفايات لها قيمة كبيرة فهي توضح كيف نعيش، كيف نصنع، وكيف نستهلك، حيث تشرح سلوكنا ومراحل تفكيرنا وطرق استجابتنا.
وفي نهاية الزيارة للمتحف يسمع الزائرون مقطوعات موسيقية تعزف على آلالات صنعت من النفايات.

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